Google установила на свой аккаунт в Instagram фото вышивки украинской пенсионерки

6 марта, 2019, 15:52

Представители Google установили на свой официальный аккаунт в Instagram фотографию работы украинской пенсионерки из Кривого Рога

Об этом пишет AIN.ua.

Если сейчас зайти в официальный Instagram-аккаунт Google, на аватаре можно увидеть работу украинской художницы из Кривого Рога, 65-летней Людмилы Киселевой. Фото получило уже около 70 тыс. лайков.

Креативный директор одного из рекламных агентств Святослав Кобзенко опубликовал вышивку в виде логотипа Google в прошлом году. Калифорнийская интернет-корпорация отобрала фото в рамках проекта #MySuperG и установила его на аватар своего официального Instagram-аккаунта.

Автор вышивки - теща Кобзенко, занимается рукоделием "французский узелок". По словам мужчины, он сам предложил мастеру вышить логотипы современных компаний типа Google, Adidas, Nike. На то, чтобы сделать эмблему одного из самых популярных интернет-поисковиков у Людмилы Киселевой ушло около двух дней, а всего за сутки фото набрало в Instagram Google 70 тыс. лайков.

"Любой человек размещает пост у себя в Instagram, прописывает хэштег #MySuperG и вполне может попасться на глаза Google. Так и произошло с работой Людмилы Киселевой, которую я разместил в мае 2018 года", - рассказал Святослав Кобзенко изданию AIN.