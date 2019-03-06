Еврокомиссия заявила, что ЕС удалось преодолеть миграционный кризис

6 марта, 2019, 18:35

ЕС удалось преодолеть наиболее серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис в Европе

Об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренним делам Аврамопулос, передает сайт Еврокомиссии.

"Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне", - сказал он.

"Все согласны с тем, что мы не можем вернуться к ситуации 2015 года. Поэтому единственный путь вперед - продолжать работать над нашим комплексным подходом: построение партнерских отношений с третьими странами, укрепление наших внешних границ, создание системы убежища, ориентированной на будущее", - говорится в сообщении.