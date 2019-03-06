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Евро по курсу НБУ упал ниже 30 грн

На четверг, 7 марта, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 26,48 грн/$, 29,94 грн/евро и 4,02 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

В среду, 6 марта, валютный курс составлял 26,76 грн/$, 30,32 грн/евро и 4,02 грн за 10 российских рублей.

На наличном рынке 6 марта посостоянию на 20:50, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,5 грн, продают - по 26,6 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,4 до 26,8 грн/$, продажи - в пределах 26,48-27,1 грн/$.

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