Экс-адвокат Трампа Коэн будет свидетельствовать в Конгрессе о контактах президента США с Путиным

6 марта, 2019, 16:14

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн снова даст показания в Конгрессе США

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, свидетельства Коэна коснутся России, это будут закрытые слушания в комитете по разведке.

В Конгрессе США главы трех комитетов Палаты представителей потребовали доступа к деталям переговоров президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп скрывает от администрации Белого дома детали разговоров с Путиным.

По данным издания, на саммите в Гамбурге в 2017 году, после встречи с российским президентом, Трамп забрал бумаги с пометками у своего переводчика и запретил обсуждать событие с членами администрации. В результате в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина за последние два года.