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Экс-адвокат Трампа Коэн будет свидетельствовать в Конгрессе о контактах президента США с Путиным


фото: REUTERS
Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн снова даст показания в Конгрессе США

Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, свидетельства Коэна коснутся России, это будут закрытые слушания в комитете по разведке.

В Конгрессе США главы трех комитетов Палаты представителей потребовали доступа к деталям переговоров президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп скрывает от администрации Белого дома детали разговоров с Путиным.

По данным издания, на саммите в Гамбурге в 2017 году, после встречи с российским президентом, Трамп забрал бумаги с пометками у своего переводчика и запретил обсуждать событие с членами администрации. В результате в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина за последние два года.

  • Напомним, в Конгрессе США начали масштабное расследование против Дональда Трампа. Президента США подозревают в препятствовании правосудию, коррупции и злоупотреблении властью.
  • Адвокат Майкл Коэн заключил соглашение со следствием и признал себя виновным в ряде преступлений, в частности, в том, что во время избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, которые заявили о сексуальных связях с будущим президентом.
  • Адвокат Коэна заявил, что его клиент может предоставить информацию "об определенных темах" спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
  • Суд дал Майклу Коэну 36 месяцев лишения свободы.
  • Коэн заявил, что Трамп приказал платить за молчание модели Playboy и порнозвезде.
  • Коэн также заявил, что Трамп руководил переговорами в Москве в 2016 году и лгал об этом.
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