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Денисова требует от РФ список крымчан, на которых Украина "объявила охоту"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова должна предоставить список крымчан, которых якобы преследует власть Украины

Об этом на странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Глубоко возмущена словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ", - отметила Денисова.

Она отметила, что эта информация должна быть подтверждена или опровергнута РФ.

"Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властями Украины "объявлена буквально охота". Распространение такой информации без фамилий не соответствует статусу уполномоченного по правам человека", - подчеркнула она.

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