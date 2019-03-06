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Дания может не дать разрешения на строительство "Северного потока - 2" из-за российской агрессии


фото: REUTERS
Продолжительная агрессия России в Украину снижает вероятность того, что Дания согласится проход газопровода "Северный поток - 2" через ее внутренние воды

Об этом заявил министр иностранных дел Дании AP Андерс Самуэльсен, передает АР .

Министр иностранных дел Дании говорит, что его страна еще не решила, позволить ли  российскому газопроводу проходить через ее территориальные воды, но предположила, что продолжающаяся агрессия России на Украину снижает вероятность ее одобрения.

Андерс Самуэльсен заявил, что как только правительства придет время принимать решение, Копенгаген оценит "что происходит в России и как они относятся к Украине".

Однако в связи с продолжающейся агрессией он говорит, что Россия "безусловно не работает в интересах Дании в целом".

Датское энергетическое агентство в настоящее время рассматривает заявку от российского государственного Газпрома. В случае отклонения альтернативный маршрут будет более дорогим.

 

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