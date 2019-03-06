Боевики на Донбассе обстреляли пиротехников и мобильные группы СЦКК

6 марта, 2019, 16:36

Боевики обстреляли ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК на Донбассе

Об этом сообщает в Facebook ООС.

Как отмечается, 5 марта 2019 года при осуществлении аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, по улицам Октябрьской и Карпова, в направлении поселка Трудовое Петровского района Донецка дважды из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП-25 была обстреляна ремонтная бригада АО "Донецкие Электросети", а также пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы были приостановлены на 2 часа, но порывы на линии ЛЭП все же были устранены.

Кроме того, при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между населенным пунктом Березовое и насосной станцией вблизи Оленевки Волновахского района, около 10:30 из стрелкового оружия была обстреляна ремонтная бригада КП "Вода Донбасса", а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК , которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.