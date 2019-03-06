Балуха этапируют в одну из "красных" колоний России

6 марта, 2019, 15:38

Политзаключенного Владимира Балуха отправляют в одну из "красных" колоний Тверской области РФ

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Прямой.

"Последняя информация, это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Надо понимать, что там все зоны "красные", поэтому есть два варианта: либо Балух сможет отправить сообщение, либо через официальные структуры раньше мы узнаем, где он находится. Потому что в любой колонии определенный срок, примерно месяц, продолжается так называемый карантин, а это довольно изолированное мероприятие", - заявил он.

Красные колонии - это колонии, которые полностью подчинены администрации.