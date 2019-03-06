//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Балуха этапируют в одну из "красных" колоний России


фото: krymr.org
Политзаключенного Владимира Балуха отправляют в одну из "красных" колоний Тверской области РФ

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Прямой.

"Последняя информация, это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Надо понимать, что там все зоны "красные", поэтому есть два варианта: либо Балух сможет отправить сообщение, либо через официальные структуры раньше мы узнаем, где он находится. Потому что в любой колонии определенный срок, примерно месяц, продолжается так называемый карантин, а это довольно изолированное мероприятие", - заявил он.

Красные колонии - это колонии, которые полностью подчинены администрации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать