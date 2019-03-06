Балуха этапируют в одну из "красных" колоний России
6 марта, 2019, 15:38
Политзаключенного Владимира Балуха отправляют в одну из "красных" колоний Тверской области РФ
Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Прямой.
"Последняя информация, это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Надо понимать, что там все зоны "красные", поэтому есть два варианта: либо Балух сможет отправить сообщение, либо через официальные структуры раньше мы узнаем, где он находится. Потому что в любой колонии определенный срок, примерно месяц, продолжается так называемый карантин, а это довольно изолированное мероприятие", - заявил он.
Красные колонии - это колонии, которые полностью подчинены администрации.
- Напомним, Владимир Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- По словам адвоката, в изоляторе Балуха били и унижали из-за его национальности.
- В СИЗО оккупированного Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены.
- 18 февраля Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.
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