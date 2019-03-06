Антиукраинскому пропагандисту Скачко объявили о подозрении

6 марта, 2019, 15:39

Прокуратура Крыма подозревает автора интернет-ресурса "Антифашист" Владимира Скачко в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Во время обыска у него нашли и изъяли ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, призывающих к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующего оккупацию полуострова.

В настоящее время, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что во вторник, 5 марта, СБУ обыскивала помещения Владимира Скачко.

Справка. Владимир Скачко - автор многочисленных публикаций, критикующих украинскую власт на различных пророссийских интернет-ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах.