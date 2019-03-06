Антиукраинскому пропагандисту Скачко объявили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Во время обыска у него нашли и изъяли ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, призывающих к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующего оккупацию полуострова.
В настоящее время, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.
Напомним, что во вторник, 5 марта, СБУ обыскивала помещения Владимира Скачко.
Справка. Владимир Скачко - автор многочисленных публикаций, критикующих украинскую власт на различных пророссийских интернет-ресурсах, часто участвует в ток-шоу на российских телеканалах.
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