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Аэропорт "Борисполь" в марте открывает терминал для лоукостов

Пассажирский терминал F международного аэропорта "Борисполь" 31 марта возобновит свою работу

Об этом сообщил заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне, передает LIGA.net.

По его словам, терминал полностью окупается, когда имеет более 15 рейсов в сутки. Сейчас уже 11 авиакомпаний могут их обеспечить.

Полностью с терминала F свои рейсы будут выполнять - Ryanair, Laudamotion, Aigle Azur и украинский SkyUp. Часть рейсов будут оттуда - YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

С недавних пор на рейсы авиакомпании SkyUp Airlines, выполняемые из аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского, можно проводить саморегистрацию.

 

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