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350 млн убытков и 480 уголовных дел: Луценко о 5 годах хищений в Укроборонпроме


фото: nv.ua
С 2014 года Генпрокуратура расследует 480 уголовных дел о хищениях и злоупотреблениях на предприятиях ГК "Укроборонпром"

Об этом во время заседания СНБО заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV .

"После 2014 года внесены в единый реестр досудебных расследований 480 уголовных правонарушений на предприятиях ГК "Укроборонпром". Установлен ущерб на сумму более 350 млн грн, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами - на сумму свыше 65 млн грн", - заявил Луценко.

По словам Луценко, за это время сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 - директора оборонных предприятий, 1 - бывший гендиректор, несколько начальников отделов и инженеров.

За этот период досудебное расследование продолжается в 150 уголовных производствах, в суд направлено 11 производств, по ним вынесено 56 приговоров в отношении 77 человек. И речь идет не о каких-то козлах отпущения, речь идет о реальных должностных лицах, отметил Юрий Луценко.

"Сейчас на всю страну стало известно о злоупотреблениях на ООО "Оптимумспецдеталь" во главе с Рогозой, который поставлял на различные предприятия "Укроборнпрома" продукцию на общую сумму около 140 млн грн. Хочу еще раз подчеркнуть: сумма, озвученная в СМИ не соответствует действительности. Общая сумма составляет 140 млн грн", - подчеркнул генпрокурор.

  • Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель Укрспецэкпорта и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.
  • Сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.
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