Израильский экс-министр получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана

9 января, 2019, 13:39

Бывший министр энергетики Израиля Гонен Сегев признал, что шпионил в пользу Ирана, в обмен на 11-летний тюремный срок

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минюст Израиля.

"В среду бывший чиновник Израиля признал, что шпионил в пользу Ирана, в обмен на 11-летний тюремный срок", - говорится в сообщении.

Сегеву, который работал в должности министра энергетики с 1995 по 1996 годы, предъявили обвинение еще в июне 2018 года.

По данным Общей службы безопасности Израиля (Шин Бет), иранская разведка завербовала Сегева в 2012 году, когда он жил в Нигерии. Правоохранители установили, что экс-министр дважды встречался со своими кураторами в посольстве Ирана в Нигерии.

В Шин Бети также добавили, что Сегев использов зашифрованные сообщения в общении с иранскими агентами, и сообщал им "информацию, которая, в частности, касается энергетического сектора Израиля и чиновников в различных институтах страны".

В Тегеране еще не прокомментировали новость.

Отмечается, что Сегев был задержан в мае прошлого года во время его визита в Экваториальную Гвинею. Со временем его было перевезено в Израиль.