Второе подряд поражение Мэй: парламент Великобритании требует раскрыть запасной план по выходу из ЕС
Об этом сообщает издание Sky News .
За это решение проголосовали 308 депутатов, против - 297. В издании отмечают, что это уже второе поражение правительства Мэй в парламенте.
Вчера парламент одобрил поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Результаты этих голосований свидетельствуют, что большинство в Палате общин настроено против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.
Премьер Британии ранее не исключала выхода без соглашения, если документ отклонят депутаты.
Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о которой с Брюсселем договорилась Тереза Мэй.
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