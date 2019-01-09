Второе подряд поражение Мэй: парламент Великобритании требует раскрыть запасной план по выходу из ЕС

9 января, 2019, 17:40

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за то, чтобы премьер-министр в течение трех дней раскрыла свой запасной план по выходу из ЕС

Об этом сообщает издание Sky News .

За это решение проголосовали 308 депутатов, против - 297. В издании отмечают, что это уже второе поражение правительства Мэй в парламенте.

Вчера парламент одобрил поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Результаты этих голосований свидетельствуют, что большинство в Палате общин настроено против выхода из ЕС без соглашения накануне ключевого голосования в британском парламенте.

Премьер Британии ранее не исключала выхода без соглашения, если документ отклонят депутаты.

Парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о которой с Брюсселем договорилась Тереза Мэй.