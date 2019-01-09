Военный самолет США начал разведывательную миссию над Крымом

9 января, 2019, 17:52

Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем

Об этом сообщает Liveuamap.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.