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Военный самолет США начал разведывательную миссию над Крымом


фото: Sputnik
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем

Об этом сообщает Liveuamap.

"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.

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