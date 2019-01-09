Военный самолет США начал разведывательную миссию над Крымом
9 января, 2019, 17:52
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США начал разведывательную миссию над Черным морем
Об этом сообщает Liveuamap.
"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря, собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", - говорится в сообщении.
PING41 6414841 USAF RC135V Rivet Joint on surveillance mission over the Black Sea, collecting intel on situation in Crimea and Russian coast. https://t.co/QVrUHzLFHb pic.twitter.com/cb3EI8777a via @ 5472_nde #Ukraine- Liveuamap (@Liveuamap) 9 января 2019
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