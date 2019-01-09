Facebook обвинили в нарушении кибербезопасности

9 января, 2019, 09:42

Вьетнам обвинил Facebook в нарушении закона о кибербезопасности за разрешение пользователям оставлять антиправительственные комментарии

Об этом сообщает Reuters .

Как считают представители власти, компания Facebook нарушила новый закон о кибербезопасности, позволяя пользователям размещать антиправительственные комментарии.

В Министерстве информации и связи Вьетнама заявили, что Facebook позволяет пользователям печатать посты, содержащие якобы клеветническое содержание против отдельных лиц и организаций.

Отметим, что несмотря на экономические реформы, Коммунистическая партия Вьетнама сохраняет жесткую цензуру в средствах массовой информации.