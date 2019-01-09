Венгрия создала англоязычное видео о российской агрессии в Украине

9 января, 2019, 16:41

Видеоролик "Ukraine under agression" создан для того, чтобы рассказать о продолжающейся российской агрессии против Украины

Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии в Facebook .

Авторами фотографий и героями являются украинцы, венгерские партнеры, а также сотрудники посольства, которые принимали участие в мероприятиях в Венгрии с целью рассказать о продолжающейся российской агрессии против Украины и объединить международную поддержку Украине в восстановлении территориальной целостности.