Венгрия создала англоязычное видео о российской агрессии в Украине
9 января, 2019, 16:41
Видеоролик "Ukraine under agression" создан для того, чтобы рассказать о продолжающейся российской агрессии против Украины
Об этом сообщает посольство Украины в Венгрии в Facebook .
Авторами фотографий и героями являются украинцы, венгерские партнеры, а также сотрудники посольства, которые принимали участие в мероприятиях в Венгрии с целью рассказать о продолжающейся российской агрессии против Украины и объединить международную поддержку Украине в восстановлении территориальной целостности.
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