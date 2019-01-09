Велодорожки, ремонт проспектов и новые дороги: какие автодороги отремонтируют в Киеве в 2019 году

9 января, 2019, 16:30

В этом году в столице завершат ремонт ряда улиц и путепроводов, реконструируют Пейзажную аллею и улицу Федорова, а также проложат велодорожки

Об этом сообщает генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густила, передает пресс-служба КГГА.

По словам гендиректора Киевавтодора, в 2019 году завершат полный комплекс работ на улицах Алматинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и Правды.

Капитальный ремонт начнется на улицах Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе.

Кроме того, работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова.

Другим важным объектом 2019 года станет начало строительства автомобильной дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом. Строительство новой дороги качественно улучшит транспортное сообщение микрорайона ДВРЗ, ведь на сегодняшний день единственным сообщением для всех его жителей остается ул. Алматинская.

Также в 2019 году активно продолжатся работы по ремонту искусственных сооружений. В частности, будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод и тому подобное.

Кроме того, начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского - ул. Ефремова с просп. Палладина и на примыкании ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской к бульвару Дружбы Народов.

Также запланировано строительство велодорожки на Набережном шоссе. Кроме того, велодорожки предусмотренные на улицах Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, просп. Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе и других.