Вандалы поиздевались над новогодними украшениями на Потемкинской лестнице в Одессе
9 января, 2019, 13:21
Неизвестные повредили большие игрушки, установленные для новогодних праздников на Потемкинской лестнице
Об этом сообщает Думская .
Отмечается, что из части игрушек содран верхний слой цветной гирлянды, в других сильно помятый металлический каркас. Досталось самой рождественской звезде Украины: ей надломили один из лучей.
Сейчас ремонтируют пострадавшие украшения. По словам ремонтников, это не только вандализм, но и кража. Неизвестные отрезали электрокабель, который питал часть декораций.
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