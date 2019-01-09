Вандалы поиздевались над новогодними украшениями на Потемкинской лестнице в Одессе

9 января, 2019, 13:21

Неизвестные повредили большие игрушки, установленные для новогодних праздников на Потемкинской лестнице

Об этом сообщает Думская .

Отмечается, что из части игрушек содран верхний слой цветной гирлянды, в других сильно помятый металлический каркас. Досталось самой рождественской звезде Украины: ей надломили один из лучей.

Сейчас ремонтируют пострадавшие украшения. По словам ремонтников, это не только вандализм, но и кража. Неизвестные отрезали электрокабель, который питал часть декораций.