В Японии журнал опубликовал список университетов с "самым доступным студентками" и извинился за это

9 января, 2019, 08:21

Японский мужской журнал извинился за публикацию списка университетов по рейтингу в соответствии с тем, насколько легко на вечеринках уговорить студенток заняться сексом

Соответствующий список обнародовал журнал Spa !, передает BBC-Украина.

Так, женщина, которую возмутила такая публикация, начала свою онлайн-кампанию и требовала, чтобы издание извинилось, а статью убрали.

В публикации подали информацию о вечеринках "гиараноми". То есть мужчины платят женщинам, чтобы те приходили на такие вечеринки. И журнал утверждал, что такие меры популярные среди студенток. В частности, там было и интервью разработчика приложения, с помощью которого ищут потенциальных гостей.

"Мы приносим извинения за сенсационную речь, которой сообщили читателям, как они могут достичь интимных отношений с женщинами, и за то, что составили рейтинг ... с настоящими названиями университетов, стало результатом материала, который мог оскорбить читателей", - говорится в заявлении журнала.

Издание пообещало "прислушаться к разным мнениям" в вопросах, касающихся секса.

В статье перечислили 5 учебных заведений, в которых студентки, как утверждало издание, были "легко доступны" на вечеринках. Также объяснялось, как "уговорить" женщину и определить, доступна ли она для секса, на основе того, как она выглядит и во что одета.

По состоянию на 9 января петиция с требованием извиниться за публикацию этого материала набрала 39 тыс подписей.

"Я бы хотела бороться за то, чтобы особенно в таких публичных статьях, как эта, прекратили сексуализацию, объективацию и неуважение к женщинам", - написала автор петиции Казуна Ямомото.