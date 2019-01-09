В Японии журнал опубликовал список университетов с "самым доступным студентками" и извинился за это
Соответствующий список обнародовал журнал Spa !, передает BBC-Украина.
Так, женщина, которую возмутила такая публикация, начала свою онлайн-кампанию и требовала, чтобы издание извинилось, а статью убрали.
В публикации подали информацию о вечеринках "гиараноми". То есть мужчины платят женщинам, чтобы те приходили на такие вечеринки. И журнал утверждал, что такие меры популярные среди студенток. В частности, там было и интервью разработчика приложения, с помощью которого ищут потенциальных гостей.
"Мы приносим извинения за сенсационную речь, которой сообщили читателям, как они могут достичь интимных отношений с женщинами, и за то, что составили рейтинг ... с настоящими названиями университетов, стало результатом материала, который мог оскорбить читателей", - говорится в заявлении журнала.
Издание пообещало "прислушаться к разным мнениям" в вопросах, касающихся секса.
В статье перечислили 5 учебных заведений, в которых студентки, как утверждало издание, были "легко доступны" на вечеринках. Также объяснялось, как "уговорить" женщину и определить, доступна ли она для секса, на основе того, как она выглядит и во что одета.
По состоянию на 9 января петиция с требованием извиниться за публикацию этого материала набрала 39 тыс подписей.
"Я бы хотела бороться за то, чтобы особенно в таких публичных статьях, как эта, прекратили сексуализацию, объективацию и неуважение к женщинам", - написала автор петиции Казуна Ямомото.
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