В США испытали гиперзвуковые снаряды для кораблей
Информацию об этом со ссылкой на источники обнародовали американские СМИ, сообщает DT.ua.
Испытания были проведены летом 2018 ВМС США и Управлением стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC. Эти испытания стали частью исследований, призванных "доказать, что ВМС может превратить палубную установку, возраст которой более 40 лет, на эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотников".
При этом отмечается, что сначала гиперзвуковые снаряды создавались для использования в электромагнитных рельсовых пушках, однако позже их смогли "перепрофилировать" и для обычной ствольной артиллерии.
Сейчас ВМС США для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет используют достаточно эффективную, но при этом дорогу комбинацию из противоракет.
- По данным американской разведки, Россия 10 декабря провела испытания гиперзвуковой ракеты корабельного базирования Циркон.
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