В США испытали гиперзвуковые снаряды для кораблей

9 января, 2019, 08:45

Эскадренный миноносец ВМС США USS Dewey испытал новейшие артиллерийские гиперзвуковые снаряды, выпустив по цели 20 из них со своей палубной установки

Информацию об этом со ссылкой на источники обнародовали американские СМИ, сообщает DT.ua.

Испытания были проведены летом 2018 ВМС США и Управлением стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC. Эти испытания стали частью исследований, призванных "доказать, что ВМС может превратить палубную установку, возраст которой более 40 лет, на эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотников".

При этом отмечается, что сначала гиперзвуковые снаряды создавались для использования в электромагнитных рельсовых пушках, однако позже их смогли "перепрофилировать" и для обычной ствольной артиллерии.

Сейчас ВМС США для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет используют достаточно эффективную, но при этом дорогу комбинацию из противоракет.