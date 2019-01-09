В США уходит с поста замгенпрокурор, курировший российское вмешательство, - СМИ

9 января, 2019, 15:59

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, который больше года контролировал расследование дела о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, в течение нескольких недель покинет пост

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собеседников, знакомых с планами Розенштейна.

"Ожидается, что заместитель генпрокурора (США, - ред.) Род Розенштейн в течение нескольких недель покинет свой пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Розенштейн уже сообщил о своем намерении президенту США Дональда Трампа и чиновников Белого дома.

По словам собеседников, заместитель генпрокурора хочет обеспечить переходный период для своего преемника, и поэтому он уйдет с госслужбы уже после того, как Сенат утвердит кандидатуру Уильяма Барра в должности министра юстиции США.

Розенштейн больше года осуществлял контроль расследования дела о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Как сообщалось, 24 сентября заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательства РФ в американские выборы, в устной форме сообщил главе аппарата Белого дома Джону Келли о своей отставке.