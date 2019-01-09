В США родила женщина, которая 14 лет находится в вегетативном состоянии

9 января, 2019, 11:54

22-летняя женщина, которая находится 14 лет в вегетативном состоянии в центре по уходу за больными штата Аризона, родила ребенка

Об этом сообщает BBC-Украина.

Отмечается, что женщина была пациенткой клиники вблизи Феникса и требовала круглосуточного ухода. Она родила ребенка 29 декабря, впрочем, никто не знал, что она беременна.

"Из того, что мне сказали, она стонала, и они не знали, что с ней не так", - сообщил источник KPHO-TV.

"Никто из персонала не знал, что она беременна, пока она не родила", - прокомментировали ситуацию.

Исполнительный вице-президент правления компании Гарри Орман заявил, что руководство "не примет ничего другого, как полноценное расследование этого абсолютно ужасной ситуации".

"И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность каждого из наших пациентов и наших работников".

Как сообщает The Washington Post , женщине 22 года и она родила здорового мальчика.

Врачи диагностировали вегетативное состояние после того, как девушка едва не утонула. После этого случая девушка находилась в течение 14 лет в учреждении сестринского ухода Hacienda HealthCare.

New York Times сообщило, что появились свежие обвинения в злоупотреблении в центре, включая недостаточную приватность пациентов в моменты, когда они были обнажены, или их мыли.

Исполнительный директор корпорации Hacienda HealthCare, которая занимается домом, Билл Тиммонс уже подал в отставку.

Сейчас в клинике изменился протокол безопасности и теперь работников-мужчин при посещении комнат пациенток должны сопровождать женщины.

Представитель полиции Феникса заявил, что "этот вопрос сейчас расследуется", но отказался предоставить какие-либо детали дела.

Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что отправил инспекторов для проверки пациентов центра и ввел "повышенные меры безопасности".

В вегетативном состоянии состоянии человек не проявляет никакой значимой реакции, такой как наблюдение глазами за объектом или реагирования на голоса. Он также не проявляет признаков эмоций. Впрочем, она может открывать глаза, просыпаться и засыпать с регулярными интервалами и иметь базовые рефлексы. Он также может регулировать сердцебиение и дыхание без посторонней помощи.