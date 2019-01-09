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В сети появились фото нового iPhone XI

В сети появился рендер возможного iPhone XI с тройной оптикой на тыльной стороне

Соответствующие фото обнародовал Стив Хеммерстоффер, известный в Twitter своими публикациями инсайдерской информации и фотографий смартфонов, которые находятся еще в разработке.

Судя по рендеров iPhone XI, будущий флагман Apple получит квадратную основу для тройной фотокамеры, аналогично тому, как она расположена в Mate 20 Pro от Huawei. Впрочем, расположение оптики находится в левой стороне, а не по центру, как у флагмана Huawei.

Хеммерстоффер написал, что фотографии концепта iPhone XI основанные на прототипах для инженерной проверки (EVT), поэтому внешний вид может измениться до поступления в продажу в сентябре 2019 года.

Сейчас прототипы нового iPhone проходят этапы проверки проекта (DVT) и производственного тестирования (PVT), но стоит отметить, что общие функции, такие как количество камер, обычно утверждаются на этапе EVT.

В то же время, издание Bloomberg предполагает, что третья камера iPhone XI может использоваться для технологии Long Time of Flight, которая позволяет создавать детальные трехмерные модели из объектов в пределах пяти метров для активного использования в приложениях дополненной реальности.

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