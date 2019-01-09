В России девочка выстрелила себе в лицо, когда делала селфи

9 января, 2019, 15:54

В Московской области России 13-летняя девушка получила огнестрельное ранение лица, когда делала селфи с оружием

Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

Девушка решила сделать форграфию - селфи на втором этаже дачного дома, расположенного в Мытищах. Она без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет.

В процессе фотографирования себя на телефон нажала на курок пистолета и выстрелила себе в лицо.

"Таким образом несовершеннолетняя покончила с собой из-за собственной неосторожности огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти", - говорится в сообщении.

Во время проверки правоохранители узнали, что оружие принадлежит отцу девочки, он имеет разрешения на хранение и ношение. Мужчину привлекут к административной ответственности.