В Раду из McDonald's доставили заказ с матом на упаковке
9 января, 2019, 18:44
В аппарат Верховной Рады принесли заказ из McDonald's с нецензурным словом на упаковке
Об этом написала в Facebook сотрудница аппарата Рады Мелания Подоляк.
"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферы, которые любят время в тяжелый рабочий день "согрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's - если это криптическойе послание было направлено на каких-то конкретных работников ВРУ, то вы говорите. Хоть в бургеры не наплевали? ", - написала она.
Выяснилось, что три буквы означали код заказа. Как сообщила сотрудница аппарата ВР, в заведении питания объяснили, что такой код был подобран машинально.
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