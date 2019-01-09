В Раду из McDonald's доставили заказ с матом на упаковке

9 января, 2019, 18:44

В аппарат Верховной Рады принесли заказ из McDonald's с нецензурным словом на упаковке

Об этом написала в Facebook сотрудница аппарата Рады Мелания Подоляк.

"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферы, которые любят время в тяжелый рабочий день "согрешить" нездоровой пищей. Так вот, дорогие Glovo или McDonald's - если это криптическойе послание было направлено на каких-то конкретных работников ВРУ, то вы говорите. Хоть в бургеры не наплевали? ", - написала она.

Выяснилось, что три буквы означали код заказа. Как сообщила сотрудница аппарата ВР, в заведении питания объяснили, что такой код был подобран машинально.