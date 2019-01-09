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В Полтаве хоронят 15-летнего мальчика, которого сбила ресторатор. В городе перекрыли дорогу из-за "вседозволенности"


фото: poltava.to
Полтавчане устроили митинг и требуют результативного расследования ДТП

Об этом сообщает издание Полтавщина.

Полтавчане перекрыли дорогу на "кольце" и требуют объяснений от правоохранителей. По словам одной из участниц митинга, водитель сейчас находится в Польше. Полтавчане требуют, чтобы представители прокуратуры и полиции оказали разъяснения по расследованию.

ДТП произошло 6 ноября 2018 в Полтаве. Mercedes-Benz, за рулем которого была 34-летняя Наталья Саенко, владелица ресторанного бизнеса, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста Артема Левченко. Сразу после ДТП муж Саенко забрал из машины видеорегистратор, а на следующий день видеорегистратор без каких-либо видео предоставили следователям.

После вручения подозрения полиция изъяла водительское удостоверение у подозреваемой. После окончания досудебного расследования, производства направлены в суд для принятия окончательного решения.

В случае доказательства вины, Натальи Саенко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

 

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