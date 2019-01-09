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В оккупированном Донецке произошел взрыв в доме. Есть погибший, - СМИ


фото: dnews
В результате взрыва погиб 35-летний мужчина

Об этом сообщают Донбасс Медиа .

"В спасательной службе при группировке" ДНР "сообщили подробности о взрыве в квартире в Буденновском районе Донецка. В сводке за 8 января говорится, что по улице танкерного в квартире на пятом этаже возник пожар", - говорится в сообщении.

На момент взрыва в помещении находился хозяин дома - мужчина погиб. Отмечается, что его жена и четверо детей пошли в гости.

Огнем повреждена мебель и вещи, два дверные блоки и внутренняя обшивка балкона.

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