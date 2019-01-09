В оккупированном Донецке произошел взрыв в доме. Есть погибший, - СМИ
9 января, 2019, 11:53
В результате взрыва погиб 35-летний мужчина
Об этом сообщают Донбасс Медиа .
"В спасательной службе при группировке" ДНР "сообщили подробности о взрыве в квартире в Буденновском районе Донецка. В сводке за 8 января говорится, что по улице танкерного в квартире на пятом этаже возник пожар", - говорится в сообщении.
На момент взрыва в помещении находился хозяин дома - мужчина погиб. Отмечается, что его жена и четверо детей пошли в гости.
Огнем повреждена мебель и вещи, два дверные блоки и внутренняя обшивка балкона.
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