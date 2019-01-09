В Норвегии похитили жену известного миллиардера и требуют выкуп в криптовалюта

9 января, 2019, 17:45

Неизвестные похитили жену норвежского миллиардера Тома Хагене

Об этом пишет ВВС .

68-летняя Энн-Элизабет Фалькевик Хаген пропала еще 31 октября из дома неподалеку Осло.

Но об инциденте стало известно только сейчас. По словам полиции, угроза ее жизни была слишком велика.

Недавно было решено обнародовать подробные сведения о том, что произошло.

По неофициальным данным, похитители потребовали от миллиардера выкуп в размере 9 млн евро. Но цифровой валютой, подобной биткоину.

Согласно данным издания, состояние Тома Хагена оценивается в 1,7 млрд евро, полученных в основном от бизнеса в сфере недвижимости и энергетики.