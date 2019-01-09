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В Мексике возник дефицит бензина


фото: post-gazette
Несколько мексиканских изданий сообщили о нехватке бензина еще 31 декабря

Об этом пишет Mexico News Daily, передает Интерфакс-Украина .

"Шесть заправочных станций в Мехико заявили о нехватке бензина, из-за чего на топливо возник ажиотаж", - написал в Твиттере руководитель национальной комиссии по воздушным перевозкам Canaero Родриго Перес-Алонсо.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что такая ситуация является результатом новой стратегии правительства по борьбе с потреблением нефтепродуктов.

Pemex, несущая серьезные убытки из-за несанкционированного подключения к трубопроводам, сделала ставку на использование автоцистерн для транспортировки топлива, что привело к кризису.

По словам президента, эта борьба займет некоторое время. "У нас достаточно бензина, проблем с этим нет, вопрос в его распределении, - заявил президент. - В худшем случае трубопроводные поставки будут возобновлены".

 

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