В Киеве подстрелили мужчину. Ранены лицо и туловище

9 января, 2019, 17:27

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства, при которых ранили 23-летнего мужчину

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сейчас пострадавший с ранениями лица и туловища находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Свидетель рассказала, что видела, как пострадавший входит в магазин с неизвестным мужчиной. Впоследствии они отправились в сторону бульвара Верховной Рады. А через несколько минут раздались хлопки, напоминающие выстрелы. Однако, когда женщина вышла на улицу, никого не было.

Работники полиции изъяли стреляные гильзы, один патрон и одну резиновую пулю. Их отправили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.