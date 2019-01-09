В Киеве подстрелили мужчину. Ранены лицо и туловище
9 января, 2019, 17:27
Столичные полицейские устанавливают обстоятельства, при которых ранили 23-летнего мужчину
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сейчас пострадавший с ранениями лица и туловища находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
Свидетель рассказала, что видела, как пострадавший входит в магазин с неизвестным мужчиной. Впоследствии они отправились в сторону бульвара Верховной Рады. А через несколько минут раздались хлопки, напоминающие выстрелы. Однако, когда женщина вышла на улицу, никого не было.
Работники полиции изъяли стреляные гильзы, один патрон и одну резиновую пулю. Их отправили на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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