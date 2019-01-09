В Google Assistant появился синхронный переводчик на 27 языков. Украинский также в списке
Как сообщает The Verge, перевод будет осуществляться в режиме реального времени, а в первую очередь доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.
Функция активируется после команды, которая может звучать как "помоги мне говорить по-французски" или "будь моим переводчиком на французский". Параллельно с воспроизведением речи переводчик выводить текст на экран.
Пользователю не обязательно называть язык, на котором он или она говорят - Google Assistant может распознать его самостоятельно, если он есть в списке доступных. Но есть и ограничения: так, два человека не могут говорить одновременно.
К тому же после каждой реплики необходимо подождать завершения перевода, а издание утверждает, что Google Assistant может пропустить некоторые предложения.
Языки, которые поддерживает Google Assistant:
- арабский;
- китайская;
- чешский;
- датский;
- нидерландский;
- английский;
- финская;
- немецкий;
- греческий;
- хинди;
- индонезийский;
- итальянский;
- японский;
- корейский;
- польский;
- португальский;
- румынский;
- русский;
- словацкий;
- испанский;
- шведский;
- тайский;
- турецкий;
- украинский;
- вьетнамский.
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