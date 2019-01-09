В Google Assistant появился синхронный переводчик на 27 языков. Украинский также в списке

9 января, 2019, 18:20

Google выпустила для голосового помощника Google Assistant функцию синхронного перевода на 27 различных языков, включая украинский

Как сообщает The Verge, перевод будет осуществляться в режиме реального времени, а в первую очередь доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.

Функция активируется после команды, которая может звучать как "помоги мне говорить по-французски" или "будь моим переводчиком на французский". Параллельно с воспроизведением речи переводчик выводить текст на экран.

Пользователю не обязательно называть язык, на котором он или она говорят - Google Assistant может распознать его самостоятельно, если он есть в списке доступных. Но есть и ограничения: так, два человека не могут говорить одновременно.

К тому же после каждой реплики необходимо подождать завершения перевода, а издание утверждает, что Google Assistant может пропустить некоторые предложения.

Языки, которые поддерживает Google Assistant:

арабский; китайская; чешский; датский; нидерландский; английский; финская; немецкий; греческий; хинди; индонезийский; итальянский; японский; корейский; польский; португальский; румынский; русский; словацкий; испанский; шведский; тайский; турецкий; украинский; вьетнамский.