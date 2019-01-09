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В Google Assistant появился синхронный переводчик на 27 языков. Украинский также в списке

Google выпустила для голосового помощника Google Assistant функцию синхронного перевода на 27 различных языков, включая украинский

Как сообщает The Verge, перевод будет осуществляться в режиме реального времени, а в первую очередь доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.

Функция активируется после команды, которая может звучать как "помоги мне говорить по-французски" или "будь моим переводчиком на французский". Параллельно с воспроизведением речи переводчик выводить текст на экран.

Пользователю не обязательно называть язык, на котором он или она говорят - Google Assistant может распознать его самостоятельно, если он есть в списке доступных. Но есть и ограничения: так, два человека не могут говорить одновременно.

К тому же после каждой реплики необходимо подождать завершения перевода, а издание утверждает, что Google Assistant может пропустить некоторые предложения.

Языки, которые поддерживает Google Assistant:

  1. арабский;
  2. китайская;
  3. чешский;
  4. датский;
  5. нидерландский;
  6. английский;
  7. финская;
  8. немецкий;
  9. греческий;
  10. хинди;
  11. индонезийский;
  12. итальянский;
  13. японский;
  14. корейский;
  15. польский;
  16. португальский;
  17. румынский;
  18. русский;
  19. словацкий;
  20. испанский;
  21. шведский;
  22. тайский;
  23. турецкий;
  24. украинский;
  25. вьетнамский.
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