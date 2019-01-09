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В Беларуси в этом году уже вынесли первый смертный приговор


фото: Bigmir
Суд в Беларуси приговорил к смертной казни мужчину, обвиняемого в двойном убийстве с особой жестокостью

Об этом сообщает пресс-служба Могилевского областного суда Беларуси.

"Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью), ему назначена исключительная мера наказания - смертная казнь - расстрел", - говорится в пресс-службе.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры после совместного распития спиртных напитков избил случайных знакомых девушек. Те закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но человек, вооружившись молотком и ножами, ворвался в ванную комнату. После этого, он нанес одной девушке не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее двух ударов ножом в шею и голову. В результате пострадавшие скончались на месте.

 

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