В Австралии десять консульств получили подозрительные пакеты
Пакеты были доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции и Индонезии, сообщает РБК-Украина .
Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства инцидента. Также сообщается, что по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.
Напомним, что в конце октября ряду американских политиков и известных людей, включительно с миллиардером Джорджем Соросом, экс-президентом США Бараком Обамой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, актером Робертом де Ниро, отправили посылки со взрывчаткой.
Из-за этого в Нью-Йорке эвакуировали несколько зданий, в том числе телеканал CNN, бизнес-центр и ресторан. Американские правоохранители заявили, что собрать бомбу могли с помощью инструкций из интернета.
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