В Австралии десять консульств получили подозрительные пакеты

9 января, 2019, 08:16

В Австралии по меньшей мере в десять консульств, расположенных в городе Мельбурн, были доставлены подозрительные пакеты

Пакеты были доставлены в консульства Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции и Индонезии, сообщает РБК-Украина .

Полиция, пожарные и спасательные службы выясняют все обстоятельства инцидента. Также сообщается, что по меньшей мере семь консульств были эвакуированы.

Напомним, что в конце октября ряду американских политиков и известных людей, включительно с миллиардером Джорджем Соросом, экс-президентом США Бараком Обамой, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, актером Робертом де Ниро, отправили посылки со взрывчаткой.

Из-за этого в Нью-Йорке эвакуировали несколько зданий, в том числе телеканал CNN, бизнес-центр и ресторан. Американские правоохранители заявили, что собрать бомбу могли с помощью инструкций из интернета.