Ушла в отставку глава антикоррупционного бюро Румынии

9 января, 2019, 10:07

Глава Национального антикоррупционного управления (DNA) Румынии Анка Юрма подала в отставку в связи с невозможностью продолжать выполнение обязанностей из-за отсутствия необходимых условий

Об этом сообщает DW .

В своем заявлении главный прокурор объяснила, что вокруг ведомства ситуации "враждебная атмосфера". При этом она добавила, что занимала должность временно, на период действия шестимесячного мандата, и пыталась в своей работе реализовывать "методы демократического управления".

Предшественница Юрмы - Лаура Ковеши - ушла с должности руководителя DNA в июле 2018 под давлением властей, в частности, министра юстиции Тудорела Тоадер.

Процедура утверждения главного прокурора и предоставления ему трехлетнего мандата для выполнения обязанностей должна была состояться в ближайшее время.

Однако Юрма решила не оставаться в кресле руководителя ведомства на более длительный срок. В своем заявлении она, в частности, пожаловалась на "незаконные и неэтичные" методы давления на нее.