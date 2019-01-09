 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ушла в отставку глава антикоррупционного бюро Румынии

Анка Юрма
Глава Национального антикоррупционного управления (DNA) Румынии Анка Юрма подала в отставку в связи с невозможностью продолжать выполнение обязанностей из-за отсутствия необходимых условий

Об этом сообщает DW .

В своем заявлении главный прокурор объяснила, что вокруг ведомства ситуации "враждебная атмосфера". При этом она добавила, что занимала должность временно, на период действия шестимесячного мандата, и пыталась в своей работе реализовывать "методы демократического управления".

Предшественница Юрмы - Лаура Ковеши - ушла с должности руководителя DNA в июле 2018 под давлением властей, в частности, министра юстиции Тудорела Тоадер.

Процедура утверждения главного прокурора и предоставления ему трехлетнего мандата для выполнения обязанностей должна была состояться в ближайшее время.

Однако Юрма решила не оставаться в кресле руководителя ведомства на более длительный срок. В своем заявлении она, в частности, пожаловалась на "незаконные и неэтичные" методы давления на нее.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2019 среда

больше новостей

9 января, 2019 среда

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать