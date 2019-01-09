Ушла в отставку глава антикоррупционного бюро Румынии
Об этом сообщает DW .
В своем заявлении главный прокурор объяснила, что вокруг ведомства ситуации "враждебная атмосфера". При этом она добавила, что занимала должность временно, на период действия шестимесячного мандата, и пыталась в своей работе реализовывать "методы демократического управления".
Предшественница Юрмы - Лаура Ковеши - ушла с должности руководителя DNA в июле 2018 под давлением властей, в частности, министра юстиции Тудорела Тоадер.
Процедура утверждения главного прокурора и предоставления ему трехлетнего мандата для выполнения обязанностей должна была состояться в ближайшее время.
Однако Юрма решила не оставаться в кресле руководителя ведомства на более длительный срок. В своем заявлении она, в частности, пожаловалась на "незаконные и неэтичные" методы давления на нее.
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