Умер известный киевский историк и краевед Малаков
Об этом сообщил киевовед Виктор Киркевич в Facebook.
"Ушел из жизни лучший: один, ученый, краевед, музейник, просветитель, книговед ... и просто прекрасный человек Дмитрий Малаков ... Его книга" По Брацлавщине ", уже тогда показала мне, как нужно писать о родном крае, о дорогих твоему сердцу и душе местах! Всегда Дима был образцом порядочности, интеллигентности, отношению к делу и людям! Его замечательные книги не дадут забыть Дмитрия Малакова! ", - написал Киркевич.
В 1992-2012 годах работал в Музее истории Киева, был заместителем директора музея.
Малаков - автор путеводителей, альбомов, монографий. Публиковался в периодике с 1965 года, с 1970 - на темы краеведения и охраны памятников истории и культуры.
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