Умер известный киевский историк и краевед Малаков

9 января, 2019, 14:33

На 82 году жизни скончался украинский краевед, книговед, ученый Дмитрий Малаков

Об этом сообщил киевовед Виктор Киркевич в Facebook.

"Ушел из жизни лучший: один, ученый, краевед, музейник, просветитель, книговед ... и просто прекрасный человек Дмитрий Малаков ... Его книга" По Брацлавщине ", уже тогда показала мне, как нужно писать о родном крае, о дорогих твоему сердцу и душе местах! Всегда Дима был образцом порядочности, интеллигентности, отношению к делу и людям! Его замечательные книги не дадут забыть Дмитрия Малакова! ", - написал Киркевич.

В 1992-2012 годах работал в Музее истории Киева, был заместителем директора музея.

Малаков - автор путеводителей, альбомов, монографий. Публиковался в периодике с 1965 года, с 1970 - на темы краеведения и охраны памятников истории и культуры.