Ультраправый вице-премьер Италии провозгласил новый консервативный альянс в Европе

9 января, 2019, 15:50

Вице-премьер Италии Сальвини во время визита в Польшу заявил, что Варшава и Рим станут локомотивом возрождения европейских ценностей на континенте

Во время визита Сальвини встретился с лидером правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярославом Качиньским, а также с главой МВД Йоахимом Брудзинским.

Во время двусторонних переговоров особое внимание уделялось вопросам миграции и безопасности границ ЕС.

"Поскольку в Европе в течение многих лет доминировала франко-германская ось, мы стремимся к новому балансу, новой энергии... Польша и Италия станут героями новой европейской весны, возрождения настоящих европейских ценностей, где будет... больше безопасности", - цитирует Сальвини радио Польша.

Сальвини добавил , что речь идет о сотрудничестве Польши и Италии в строительстве нового континента. По его мнению, Европа должна вернуться к своей идентичности, к своим корням.

По словам итальянского политика, вместе с Варшавой будет создан совместный план действий, который "наполнит Европу новой кровью, новой силой, энергией".

Консервативные правительства Италии и Польши последовательно отказываются принимать мигрантов из стран Африки и Азии, которые стремятся попасть в ЕС, также эти правительства известны своим евроскептицизмом. Схожую позицию исповедуют в Чехии, Словакии и Венгрии.

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил конец в стране эры либеральной демократии.

"Мы заменили тонущую либеральную демократию христианской демократией XXI века, которая гарантирует свободу и безопасность людей", - заявил Орбан.

По словам премьера Венгрии, христианская демократия поддерживает традиционную семью мужчины и женщины, борется с антисемитизмом и дает шанс на рост. Главной задачей своего правительства Орбан назвал сохранение безопасности страны и ее христианской культуры.