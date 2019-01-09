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Украинец Селезнев заключил с испанским клубом контракт на жестких условиях


фото: nuevofutbol.com
По условиям контракта украинского футболиста Евгения Селезнева с испанской "Малагой", он должен доказать, что заслуживает места в основном составе

Об этом сообщает Nuevo Futbol .

33-летний форвард подписал с "Малагой" контракт на жестких условиях. Соглашение рассчитано только до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на два года.

Дальнейшее сотрудничество футболиста с испанским клубом будет зависеть от того, выиграет ли Селезнев конкуренцию за место в основном составе у аргентинца Густаво Бланко Лещука, которого "Малага" арендовала у донецкого "Шахтера".

 

 

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