Украинец Селезнев заключил с испанским клубом контракт на жестких условиях

9 января, 2019, 13:47

По условиям контракта украинского футболиста Евгения Селезнева с испанской "Малагой", он должен доказать, что заслуживает места в основном составе

Об этом сообщает Nuevo Futbol .

33-летний форвард подписал с "Малагой" контракт на жестких условиях. Соглашение рассчитано только до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на два года.

Дальнейшее сотрудничество футболиста с испанским клубом будет зависеть от того, выиграет ли Селезнев конкуренцию за место в основном составе у аргентинца Густаво Бланко Лещука, которого "Малага" арендовала у донецкого "Шахтера".