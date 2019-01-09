Украинец Селезнев заключил с испанским клубом контракт на жестких условиях
9 января, 2019, 13:47
По условиям контракта украинского футболиста Евгения Селезнева с испанской "Малагой", он должен доказать, что заслуживает места в основном составе
Об этом сообщает Nuevo Futbol .
33-летний форвард подписал с "Малагой" контракт на жестких условиях. Соглашение рассчитано только до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на два года.
Дальнейшее сотрудничество футболиста с испанским клубом будет зависеть от того, выиграет ли Селезнев конкуренцию за место в основном составе у аргентинца Густаво Бланко Лещука, которого "Малага" арендовала у донецкого "Шахтера".
- Напомним, 8 января футболист сборной Украины Евгений Селезнев перешел из турецкого "Акхисар" в испанскую "Малагу".
- 5 января Евгений Селезнев прилетел в Малагу для прохождения медосмотра и подписания контракта.
- В конце декабря агент Евгения Селезнева, заявил, что он близок к переходу в турецкий "Галатасарай" .
- В ноябре стало известно, что турецкий "Акхисар" избавится футболиста сборной Украины Евгения Селезнева из-за нарушения дисциплины и нежелание тренироваться.
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