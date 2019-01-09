Украина и Польша совместно будут разрабатывать новую систему ПВО
9 января, 2019, 10:40
Польская компания WB Electronics и "Укроборонпром" работать над совместной разработкой систем ПВО средней дальности
Об этом заявил представитель WB Electronics Роман Мушаль, сообщает издание Defence Blog .
Он также уточнил, что новые системы будут спроектированы под украинскую управляемую ракету R-27. По его словам, большинство необходимых компонентов установки уже готовы.
Кроме того, Мушаль добавил, что полноценное производство систем противовоздушной обороны начнется уже через три года.
С помощью новой системы ПВО можно будет запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения, так и с активным и пассивным радиолокационным самонаведением.
Мушаль также уточнил, что ПВО будет оснащена установкой вертикального пуска. Ее можно будет установить на польский грузовик Jelcz 662D.
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