У арсенала ВСУ обнаружили беспилотник
9 января, 2019, 09:12
8 января около 22:00 радиолокационными средствами одного из арсеналов ВСУ было выявлено сигналы управления беспилотника в нескольких километрах от военного объекта
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы было немедленно подавлено радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его использование.
В то же время, усиленно очередную смену охраны арсенала. Мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории. О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
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