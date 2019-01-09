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У арсенала ВСУ обнаружили беспилотник


фото: REUTERS
8 января около 22:00 радиолокационными средствами одного из арсеналов ВСУ было выявлено сигналы управления беспилотника в нескольких километрах от военного объекта

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы было немедленно подавлено радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его использование.

В то же время, усиленно очередную смену охраны арсенала. Мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории. О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

 

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