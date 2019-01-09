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Турецкая журналистка получила тюремный срок за материал об оффшоре


фото: dw
Суд в Стамбуле приговорил журналистку Deutsche Welle Пэлин Ункер до 13,5 месяца заключения за публикацию материалов о связи бывшего премьера с оффшорными компаниями на основе данных "Райских бумаг"

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Кроме того, журналистка должна выплатить штраф в размере 1,3 млн долларов. Официально Пэлин Ункер обвинили в "оскорблении и клевете на государственного служащего". Журналистка будет заключена лишь в случае, если апелляцию защиты на это решение суд отклонит.

Сообщается, что материалы журналистки опубликованы в издании Cumhuriyet, в котором она больше не работает. Ее разоблачения были связаны с "Райскими бумагами", которые раскрыли данные используемых политиками и знаменитостями оффшорных структур.

Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым и двое его сыновей подали на Ункер в суд в ноябре 2017 года. Они жаловались из-за статьи о возможных связи сыновей Йылдырыма с 5 оффшорными компаниями на Мальте.

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