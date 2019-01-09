Синоптики предупредили украинцев о метелях и снеге с дождем

9 января, 2019, 16:23

В Украине в ближайшие два дня ожидаются сложные погодные условия: усилятся осадки и ветер

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Уже завтра в южных, а днем и в восточных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, метели, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях - снег с переходом в дождь, местами сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области - значительный снег.

В пятницу, 11 января, в Украине, кроме западной и северной частей, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значений мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях - осадки преимущественно в виде дождя.