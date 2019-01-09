Суд в Нидерландах закончил слушать дело о взыскании активов Газпрома
9 января, 2019, 17:37
В Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража
Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитной делу, в частности принудительного взыскания активов Газпрома, которые были арестованы в Нидерландах", - говорится в сообщении.
Вторник напомнил, что стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые Газпром обязан заплатить Нафтогазу по решению арбитража.
"Ожидаем дальнейшие решения суда в течение следующих месяцев", - добавил он.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. НАК сообщал, что за каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 млн долларов. В частности, "Нафтогаз" в конце ноября засчитал в погашение долгов "Газпрома" 3,8 млн долларов переплаты за транзит.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган