Суд в Нидерландах закончил слушать дело о взыскании активов Газпрома

9 января, 2019, 17:37

В Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража

Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Закончились слушания в Высоком суде города Амстердам по выполнению решения арбитража по транзитной делу, в частности принудительного взыскания активов Газпрома, которые были арестованы в Нидерландах", - говорится в сообщении.

Вторник напомнил, что стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые Газпром обязан заплатить Нафтогазу по решению арбитража.

"Ожидаем дальнейшие решения суда в течение следующих месяцев", - добавил он.