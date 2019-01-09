Сколько украинцев работают за рубежом. Подсчеты МВФ

9 января, 2019, 14:25

Согласно данным Международного валютного фонда, за рубежом работают около 2-3 миллионов украинцев

Об этом говорится в обзоре МВФ по странам от 8 января.

В фонде отмечают, что экономика Украины до сих пор сталкивается со значительными проблемами.

"Украинская власть смогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжелого экономического кризиса 2014-2015 годов. Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика все еще сталкивается со значительными проблемами ", - говорится в документе.

Темпов роста украинской экономики пока недостаточно, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во времени кризиса.

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются неудовлетворительным бизнес-климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей [...] Важно, что в результате возникло значительное перемещение: за границей работает около 2-3 миллионов украинский" , - говорится в отчете фонда.