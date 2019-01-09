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Сколько украинцев работают за рубежом. Подсчеты МВФ


фото: dpa
Согласно данным Международного валютного фонда, за рубежом работают около 2-3 миллионов украинцев

Об этом говорится в обзоре МВФ по странам от 8 января.

В фонде отмечают, что экономика Украины до сих пор сталкивается со значительными проблемами.

"Украинская власть смогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжелого экономического кризиса 2014-2015 годов. Однако усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика все еще сталкивается со значительными проблемами ", - говорится в документе.

Темпов роста украинской экономики пока недостаточно, чтобы восстановить уровень доходов, потерянный во времени кризиса.

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются неудовлетворительным бизнес-климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей [...] Важно, что в результате возникло значительное перемещение: за границей работает около 2-3 миллионов украинский" , - говорится в отчете фонда.

  • Напомним, согласно подсчетам НБУ в первом полугодии 2018 реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года .
  • Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил , что на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от семи до девяти миллионов человек.
  • В Государственном департаменте США предупредили , что трудовая миграция украинцев может стать проблемой для будущего Украины.
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