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С черной дыры на курицу, несущую золотые яйца: в Нафтогазе похвастались рекордными налогами в бюджет


фото: REUTERS
За 2018 год Нафтогаз заплатил в госбюджет 136, 5 млрд грн налогов и дивидендов. Это около 15% от общих доходов бюджета

Об этом в НАК "Нафтогаз Украины" написали на странице в Facebook.

Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в государственный бюджет Украины, утверждают в компании.

Согласно данным Нафтогаза, налоги и дивиденды, которые НАК направил в государственный бюджет Украины, выросли на на 27% по сравнению с 2017 годом.

"За 4 года Нафтогаз превратился из "черной дыры ", которая только в 2014 поглотила 91,3 млрд грн бюджетных средств, на" курицу, несущую золотые яйца ", - заявили в Нафтогазе.

По 2018 Нафтогаз заплатил в госбюджет 136, 5 млрд грн налогов и дивидендов. Это около 15% от общих доходов бюджета.
 
 
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