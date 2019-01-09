С черной дыры на курицу, несущую золотые яйца: в Нафтогазе похвастались рекордными налогами в бюджет
Об этом в НАК "Нафтогаз Украины" написали на странице в Facebook.
Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в государственный бюджет Украины, утверждают в компании.
Согласно данным Нафтогаза, налоги и дивиденды, которые НАК направил в государственный бюджет Украины, выросли на на 27% по сравнению с 2017 годом.
"За 4 года Нафтогаз превратился из "черной дыры ", которая только в 2014 поглотила 91,3 млрд грн бюджетных средств, на" курицу, несущую золотые яйца ", - заявили в Нафтогазе.
За 4 года Нафтогаз превратился из "черной дыры", которая только в 2014 поглотила 91,3 млрд грн бюджетных средств на "курицу, несущую золотые яйца". Неудивительно, что Нафтогаз не дает покоя некоторым политикам, ведь денежные потоки идут мимо. pic.twitter.com/A4H1nA4Dvg- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 9 января 2019
- Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой уже к концу 2019 года.
- Ранее, Национальная акционерная компания "Нафтогаз" до января 2020 года выровняет цены на газ для населения с рыночными.
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