Россияне обстреляли Объединенные силы вблизи Новомихайловки на Донетчине
9 января, 2019, 18:15
В среду, 9 января, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска вна Донбассе 1 раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики обстреляли опорные пункты украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении.
В результате вражеских обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
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