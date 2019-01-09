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Россияне обстреляли Объединенные силы вблизи Новомихайловки на Донетчине

В среду, 9 января, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска вна Донбассе 1 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики обстреляли опорные пункты украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении.

В результате вражеских обстрелов ни один из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

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