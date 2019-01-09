Религиозным общинам нацменьшинств сохранят язык богослужения, - ПЦУ

9 января, 2019, 11:19

Религиозным общинам национальных меньшинств, которые перейдут от УПЦ МП к Православной церкви Украины, сохранят их язык богослужения

Об этом во время брифинга после совместного богослужения рассказали архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий и архиепископ Буковинский и Хотинский Герман, передает Укринформ .

Архиепископ Буковинский Герман напомнил, что перед Объединяющим Собором румынские СМИ рассказывали, что будет сплошная украинизация церкви. То есть, румыноязычное населения Буковины запугивали, что заберут их язык и традиции. Он заверил, что это неправда.

"Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят - перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения", - добавил архиепископ.

Церковник напомнил, что одна из первых буковинских общин, которые приняли решение перейти от Московского патриархата, просили сохранить привычный им церковнославянский язык богослужения. Блаженнейший митрополит Епифаний и архиепископ поддержали это решение и оставили церковнославянский язык для богослужения.