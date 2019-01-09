"Талибан" отменил переговоры с США
9 января, 2019, 11:17
Афганский "Талибан" отозвал мирные переговоры с США в Катаре "из-за разногласий по повестке дня" и участие в переговорах афганских чиновников
Об этом сообщает Reuters .
"Афганские талибы заявили во вторник, что они отозвали мирные переговоры с официальными лицами США в Катаре на этой неделе из-за разногласий по повестке дня", - говорится в сообщении.
Среди разногласий также отмечается участие в переговорах афганских чиновников, а также возможном прекращении огня и обмен пленными.
Два дня мирных переговоров должны были стартовать в среду, 9 января, но Талибан отказался допустить участие афганских чиновников-"марионеток", поскольку считает правительство в Кабуле незаконным.
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