"Талибан" отменил переговоры с США

9 января, 2019, 11:17

Афганский "Талибан" отозвал мирные переговоры с США в Катаре "из-за разногласий по повестке дня" и участие в переговорах афганских чиновников

Об этом сообщает Reuters .

"Афганские талибы заявили во вторник, что они отозвали мирные переговоры с официальными лицами США в Катаре на этой неделе из-за разногласий по повестке дня", - говорится в сообщении.

Среди разногласий также отмечается участие в переговорах афганских чиновников, а также возможном прекращении огня и обмен пленными.

Два дня мирных переговоров должны были стартовать в среду, 9 января, но Талибан отказался допустить участие афганских чиновников-"марионеток", поскольку считает правительство в Кабуле незаконным.