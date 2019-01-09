 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Талибан" отменил переговоры с США


фото: REUTERS
Афганский "Талибан" отозвал мирные переговоры с США в Катаре "из-за разногласий по повестке дня" и участие в переговорах афганских чиновников

Об этом сообщает Reuters .

"Афганские талибы заявили во вторник, что они отозвали мирные переговоры с официальными лицами США в Катаре на этой неделе из-за разногласий по повестке дня", - говорится в сообщении.

Среди разногласий также отмечается участие в переговорах афганских чиновников, а также возможном прекращении огня и обмен пленными.

Два дня мирных переговоров должны были стартовать в среду, 9 января, но Талибан отказался допустить участие афганских чиновников-"марионеток", поскольку считает правительство в Кабуле незаконным.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2019 среда

больше новостей

9 января, 2019 среда

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать