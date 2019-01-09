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"Суд" в Крыму ликвидировал церковь баптистов


фото: votezde.org
Севастопольский городской "суд" удовлетворил иск Минюста о ликвидации религиозной организации "Церковь Евангельских Христиан-Баптистов "Благодать"

Об этом сообщил Севастопольский городской "суд" .

"Суд" также постановил исключить сведения об этой организации из единого государственного реестра юридических лиц.

Причиной якобы стало то, что церковь не сообщила об изменении юридического адреса.

"Основанием для судебного решения стали неоднократные грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций. Так, ответчик обязан был сообщить в Минюст об изменении адреса юридического лица", - говорится в решении "суда".

По данным "суда", церковь баптистов зарегистрировали в 2015 году в доме на улице Михайловской.

В 2016 году прокуратура провела проверку о противодействии экстремизму в религиозных объединениях. Во время проверки выяснилось, что по этому адресу никакой организации нет. Минюст запросил актуальную информацию о регистрации церкви, но за два года якобы не получил ее.

 

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