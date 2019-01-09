"Северный поток-2" строят для шантажа Киева и Варшавы, - премьер Польши
Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNBC , передает Интерфакс-Украина .
"Мы также отмечаем, что проект "Северный поток - 2" - антиевропейский, и это еще один пример того, как к государствам относятся по-разному в схожих ситуациях", - заявил Моравецкий.
Примером непоследовательности Брюсселя он назвал тот факт, что несколько лет назад Еврокомиссия "по ряду соображений" заблокировала реализацию проекта "Южный поток".
"А теперь в контексте "Северного потока - 2" все те же аргументы были восприняты положительно", - отметил он.
По его словам, проект строительства является инструментом для "шантажа Украины и Польши".
Как сообщалось ранее, президент Польши Андрей Дуда сказал, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.
"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - сказал президент РП.
Он отметил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами и подчеркивает необходимость усилить санкции против России.
- Напомним, Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2". США предупредили о "многих средствах" остановить "Северный поток-2".
- 12 декабря Конгресс США принял резолюцию против "Северного потока-2" .
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