"Северный поток-2" строят для шантажа Киева и Варшавы, - премьер Польши

9 января, 2019, 15:46

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" свидетельствует о "непоследовательности" Брюсселя

Об этом он заявил в интервью американскому каналу CNBC , передает Интерфакс-Украина .

"Мы также отмечаем, что проект "Северный поток - 2" - антиевропейский, и это еще один пример того, как к государствам относятся по-разному в схожих ситуациях", - заявил Моравецкий.

Примером непоследовательности Брюсселя он назвал тот факт, что несколько лет назад Еврокомиссия "по ряду соображений" заблокировала реализацию проекта "Южный поток".

"А теперь в контексте "Северного потока - 2" все те же аргументы были восприняты положительно", - отметил он.

По его словам, проект строительства является инструментом для "шантажа Украины и Польши".

Как сообщалось ранее, президент Польши Андрей Дуда сказал, что сложно понять поддержку проекта "Северный поток-2", который сохраняет гегемонию Газпрома на европейском рынке.

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, является чем-то, с чем я не могу смириться", - сказал президент РП.

Он отметил, что все время дискутирует по этому поводу со своими европейскими коллегами и подчеркивает необходимость усилить санкции против России.