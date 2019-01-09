"Личный вызов": Цукерберг пообещал организовывать открытые встречи и дискуссии с IT-специалистами

9 января, 2019, 11:20

Основатель Facebook Марк Цукерберг традиционно огласил новогоднее обещание. В 2019 году он намерен организовать серию публичных дискуссий на тему будущего и технологий в обществе

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что в некоторых мероприятиях он примет участие лично.

По замыслу Цукерберга, он каждые "несколько недель" будет встречаться с лидерами мнений, экспертами и другими членами IT-сообщества. Хотя в каком именно формате будут проходить беседы, пока неизвестно, предприниматель назвал несколько деталей: он будет пытаться делать дискуссии нескучными и полностью открытыми.

Он также предполагает, что трансляции таких мероприятий будут идти на его страницах в Facebook и Instagram, или в любых других медиа. Когда состоится первая дискуссия, он не уточнил.

"В таких дискуссиях есть и личный для меня челлендж. Я инженер, привыкший воплощать идеи и надеяться, что они скажут все сами за себя. Но если учитывать важность того, что мы делаем, этого уже недостаточно. Поэтому я собираюсь переступить через себя и принять участие в некоторых из этих дебатов о будущем, компромиссах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, куда мы хотим идти ", - пишет Цукерберг.

Цукерберг ежегодно рассказывает о личных амбициозных задачах на ближайшие 12 месяцев. Ранее он обещал разработать искусственный интеллект для управления домом, выучить родной язык родственников своей жены мандарин, прочитать 25 книг, посетить каждый штат США и пробежать около 590 километров. По словам главы Facebook, все эти планы он воплотил в жизнь.

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